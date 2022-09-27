Подозрение в шпионаже: ФСБ России применила силу при задержании японского дипломата

Вид на порт Владивостока. Японский дипломат Мотоки Тацунори был консулом в городе.

Япония требует от России извинений за насильственное задержание ее дипломата по подозрению в шпионаже. По данным Токио, российские представители власти завязали консулу глаза и удерживали его.