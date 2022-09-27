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Подозрение в шпионаже: ФСБ России применила силу при задержании японского дипломата

rus.postimees.ee
Подозрение в шпионаже: ФСБ России применила силу при задержании японского дипломата
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Вид на порт Владивостока. Японский дипломат Мотоки Тацунори был консулом в городе.
Вид на порт Владивостока. Японский дипломат Мотоки Тацунори был консулом в городе. Фото: JURI KOTŠETKOV / EPA / SCANPIX

Япония требует от России извинений за насильственное задержание ее дипломата по подозрению в шпионаже. По данным Токио, российские представители власти завязали консулу глаза и удерживали его.

Служба безопасности России (ФСБ) вчера задержала японского дипломата, работавшего во Владивостоке, по подозрению в шпионаже и приказала ему покинуть страну, сообщает The Guardian.

По данным Reuters, консула Мотоки Тацунори отпустили через несколько часов после задержания.

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