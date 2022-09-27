«Привет русским дезертирам». Как в Грузии встречают новую волну россиян

«Все путинисты-дезертиры должны знать, что в Грузии для них не будут тянуть эларджи», – так прокомментировал в социальной сети свою акцию Бадри Григалашвили, встречавший в тбилисском аэропорту бегущих от мобилизации россиян с плакатом «Привет русским дезертирам».

Традиционное грузинское блюдо эларджи – кукурузную кашу с сыром – подавали в одном из ресторанов в Тбилиси российскому телеведущему Владимиру Познеру, чей приезд в 2021 году вызвал протесты оппозиционных активистов.

Сегодня выражение «тянуть эларджи» часто можно услышать от критиков грузинского правительства, которые обвиняют его в лояльности к российским властям и тем, кто их поддерживает.

25-летний Григалашвили из оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» говорит, что его акция – саркастичный посыл тем россиянам, которые живут по двойным стандартам.

«Это был мой протест тому, что эти люди, с одной стороны, в своей стране поддерживают путинский режим и оправдывают войну в Украине, а с другой, когда это стало угрожать им лично, испугались идти на войну, потому что предпочитают смотреть на то, как погибают украинские дети, по телевизору», – говорит он.

Далеко не все, кто сегодня бежит от мобилизации в России, поддерживает войну в Украине, но позиция активиста отражает опасения многих в грузинском обществе: что вместе с несогласными в их стране поселятся и те, кому все последние годы жилось при Путине вполне комфортно.