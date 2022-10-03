В прошлую пятницу около девяти часов утра в полицию на Сааремаа обратился человек, который несколькими днями ранее сообщил им о краже его велосипеда.
Житель Эстонии сам нашел украденный у него велосипед и вора
Житель Эстонии сам нашел украденный у него велосипед и вора
«Человек сообщил, что нашел свой велосипед вместе с вором в Курессааре и в настоящее время преследует его», – сообщила участковый Курессареского отделения полиции Минна Раун.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении похитителя велосипеда, и владельцу велосипед вернули. «Мы благодарим человека за сотрудничество и за наблюдения, которые привели к разрешению инцидента», – сказала Раун.
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