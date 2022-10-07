Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России, если она начнет подготовку к ядерному удару

При этом президент не уточнил, имеет ли он в виду ядерный удар или речь идет о применении обычных вооружений.

«Что должно делать НАТО? – задался вопросом Зеленский и сам же на него ответил. – Исключить возможность применения Россией ядерного оружия».

«Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России», – сказал Зеленский.

Это заявление поспешил прокомментировать пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, подчеркнувший, что Украина не призывает к превентивному использованию ядерного оружия.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – написал Никифоров в «Фейсбуке».

По словам Никифорова, шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и намекать на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте позволяет себе только Россия.