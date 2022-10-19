Двух игроков шведской Высшей лиги подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

«Подтверждаем, что два человека были арестованы на прошлой неделе. Одного задержали за изнасилование, другого за сексуальные домогательства», — сообщил прокурор.

Предположительно, оба преступления произошли весной, и на данный момент неизвестно, почему виновные были взяты под стражу только в октябре. На данный момент оба футболиста выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под подозрением.