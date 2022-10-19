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Двух игроков шведской Высшей лиги подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

rus.postimees.ee
Двух игроков шведской Высшей лиги подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним
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Футбольные мячи, иллюстративное фото.
Футбольные мячи, иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

В Швеции разгорается большой скандал – издание Aftonbladet пишет, что на прошлой неделе в Южной Швеции были задержаны два игрока местной Высшей лиги в связи с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним. Как отметил прокурор, речь идет о двух разных случаях.

«Подтверждаем, что два человека были арестованы на прошлой неделе. Одного задержали за изнасилование, другого за сексуальные домогательства», — сообщил прокурор.

Предположительно, оба преступления произошли весной, и на данный момент неизвестно, почему виновные были взяты под стражу только в октябре. На данный момент оба футболиста выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под подозрением.

Игроки принадлежат одному клубу, их работодатель сотрудничает как с футболистами, так и с полицией. Вплоть до завершения расследования оба спортсмена отстранены от тренировок. Сообщается, что оба игрока не признали свою вину.

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