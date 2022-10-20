Люди не оставили в беде: трехмесячный ребенок с тяжелым генетическим заболеванием сможет вернуться домой

«Деньги на оборудование, необходимое для наблюдения за Хендриком дома, были собраны очень быстро, и скоро ребенок сможет вернуться домой. Однако на данный момент маленький мальчик и его семья посылают привет и большую благодарность тем, кто помог», – сообщил фонд в социальных сетях.

Для домашнего наблюдения Хендрику понадобился пульсоксиметр и ручной ИВЛ стоимостью 4270 евро. Семья ребенка попросила людей помочь собрать деньги.

У Хендрика диагностировано тяжелое врожденное генетическое заболевание – миотоническая дистрофия. Симптоматика проявляется в виде мышечной слабости (в том числе слабости лицевых и шейных мышц), пониженного артериального давления и затрудненного дыхания. У больных детей также могут быть проблемы с сердцем и зрением. Частота заболевания составляет 1:8000.

Миотоническую дистрофию нельзя вылечить, но можно облегчить ее симптомы. Хендрику, который в настоящее время находится в больнице вместе с матерью, наложили трахеостому, то есть искусственно созданное дыхательное отверстие в трахее, и гастростому, с помощью которой мальчика кормят. Однако этого мало – по словам лечащего врача Хендрика, ребенку также необходим пульсоксиметр для домашнего наблюдения, помогающий измерить содержание кислорода в крови ребенка, и ручной ИВЛ на случай, если ребенку потребуется реанимация.