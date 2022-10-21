В Германии впервые за 70 лет зафиксирована двузначная инфляция

Инфляция, рассчитываемая исходя из гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), в сентябре составила 10,9 процента (для сравнения в августе – 8,8 процента), передает DW.

Исключительно высокий рост цен, начавшийся в предыдущие месяцы, продолжился. В основном тенденция связана с сохраняющимся давлением на европейских энергетических рынках.

Цены на импорт увеличились более чем на 30 процентов

В целом цены на импорт в августе увеличились примерно на 33 процента по сравнению с предыдущим годом, на германскую продукцию – примерно на 46 процентов. «К примеру, при продажах на внутреннем рынке электроэнергии и газа отмечен подъем в три раза», – подчеркивается в отчете.

По мнению экспертов, уровень инфляции в ФРГ в ближайшие месяцы, по всей видимости, будет оставаться двузначным (впервые за 70 лет), даже если вступят в силу некоторые послабления. Речь идет, в частности, о снижении ставки НДС на газ и центральное отопление с октября.

Предложение в декабре вернуть домашним хозяйствам деньги в размере месячной платы за газ также не обязательно затормозит разгон инфляции. «Это зависит от того, каким образом государственная субсидия достигнет домохозяйств и, следовательно, каким образом данный шаг повлияет на официальное измерение цен», – указывают эксперты.