Часть членов Рийгикогу хочет вновь принять на вооружение противопехотные мины, министерство сомневается

Оттавская конвенция 2004 года, запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения.

В пояснительном письме, сопровождающем внесение законопроекта, поданного 18 октября, парламентарии заявили, что Эстония не может допустить, чтобы в случае возможной войны, страна, которая не присоединилась к Оттавской конвенции, могла использовать противопехотные мины на территории Эстонии, но сама Эстония не сможет этого делать.

«В текущей ситуации Эстония вынуждена сделать все, что в ее силах, для укрепления государственной обороны», – заявили 20 депутатов, добавив, что соблюдение требований Оттавской конвенции ослабляет нашу обороноспособность.

«Как средство самообороны противопехотная мина эффективна, дешева и обладает достаточной сдерживающей силой. Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения они вызывают помимо прямых потерь (убитых и раненых) серьезный психологический эффект в виде страха, который будут испытывать солдаты противника на поле боя», – поясняется в письме.

Глава департамента стратегических коммуникаций Минобороны Томас Мелл заявил ERR, что срочной необходимости в развертывании противопехотных мин нет. «В настоящее время потребность в пассивных противопехотных минах не возникла ни из недавних планов развития потенциала, ни из первых уроков войны в Украине», – сказал Мелл.

Однако он пообещал, что министерство сформирует оценку в ближайшее время во взаимодействии с силами обороны. У правительства есть пять недель, чтобы сформировать позицию, добавил Мелл.