19 членов Рийгикогу от EKRE и член Партии реформ Антс Лаанеотс представили законопроект, предусматривающий выход из Оттавской конвенции о запрещении применения противопехотных мин, но Минобороны не считает это необходимым, сообщает ERR.
Часть членов Рийгикогу хочет вновь принять на вооружение противопехотные мины, министерство сомневается
Оттавская конвенция 2004 года, запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения.
В пояснительном письме, сопровождающем внесение законопроекта, поданного 18 октября, парламентарии заявили, что Эстония не может допустить, чтобы в случае возможной войны, страна, которая не присоединилась к Оттавской конвенции, могла использовать противопехотные мины на территории Эстонии, но сама Эстония не сможет этого делать.
«В текущей ситуации Эстония вынуждена сделать все, что в ее силах, для укрепления государственной обороны», – заявили 20 депутатов, добавив, что соблюдение требований Оттавской конвенции ослабляет нашу обороноспособность.
«Как средство самообороны противопехотная мина эффективна, дешева и обладает достаточной сдерживающей силой. Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения они вызывают помимо прямых потерь (убитых и раненых) серьезный психологический эффект в виде страха, который будут испытывать солдаты противника на поле боя», – поясняется в письме.
Глава департамента стратегических коммуникаций Минобороны Томас Мелл заявил ERR, что срочной необходимости в развертывании противопехотных мин нет. «В настоящее время потребность в пассивных противопехотных минах не возникла ни из недавних планов развития потенциала, ни из первых уроков войны в Украине», – сказал Мелл.
Однако он пообещал, что министерство сформирует оценку в ближайшее время во взаимодействии с силами обороны. У правительства есть пять недель, чтобы сформировать позицию, добавил Мелл.
К Оттавской конвенции, принятой в 1997 году, присоединились 163 страны, в том числе все европейские страны. К конвенции не присоединились такие крупные страны, как Россия, Китай, США, Саудовская Аравия и Иран.