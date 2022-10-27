Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») отметил на пресс-конференции правительства в четверг, что на внутренней границе Шенгена нужно ввести пограничный контроль, чтобы стране было проще составить обзор находящихся в Эстонии иностранцев.
Рейнсалу: на внутренней границе Шенгена нужно ввести пограничный контроль
Рейнсалу: на внутренней границе Шенгена нужно ввести пограничный контроль
«Позиция Министерства иностранных дел заключается в том, что нам в этом плане необходимы большие контроль и ясность», – подчеркнул Рейнсалу.
Он отметил, что после начала войны в Украине в Эстонию прибыло более 40 000 российских и более 100 000 украинских граждан. «Нам безусловно важно знать, где эти люди находятся, и проверять, кто приезжает и кто уезжает», – сказал Рейнсалу.
МИД считает, что следует ввести пограничный контроль на внутренних границах Шенгена, а для находящихся в Эстонии иностранцев – обязательную регистрацию.
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