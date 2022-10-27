Рейнсалу: на внутренней границе Шенгена нужно ввести пограничный контроль

«Позиция Министерства иностранных дел заключается в том, что нам в этом плане необходимы большие контроль и ясность», – подчеркнул Рейнсалу.

Он отметил, что после начала войны в Украине в Эстонию прибыло более 40 000 российских и более 100 000 украинских граждан. «Нам безусловно важно знать, где эти люди находятся, и проверять, кто приезжает и кто уезжает», – сказал Рейнсалу.