В Таллинне состоится чемпионат по необычному футболу

На чемпионате Эстонии по тактическому футболу в воздухе всегда висит вопрос: когда кто-то из нынешних чемпионов сможет выиграть второй титул? В этом году Яан Ялас будет защищать свой прошлогодний титул. Но у него есть и титулованные конкуренты: играть будут такие чемпионы как Айвар Похлак (2009), Меэлис Калда (2013), Марек Кальюмяэ (2016), Кристиан Мармор (2016), Семмо Юкс (2020).

«Я разок сыграл, освежил правила, — сказал действующий чемпион Яан Ялас. - Цель – прийти на чемпионат Эстонии свежим и отдохнувшим, набрать очки и подняться в общем рейтинге».

Чемпион Эстонии по тактическому настольному футболу будет определяться в 15-й раз и до сих пор никому еще не удавалось защитить титул или же стать чемпионом больше одного раза. Помимо Кальюмяэ и Мармора, титул чемпионов попробуют получить и еще несколько бывших игроков сборной Эстонии.

Чемпионат пройдет в Эстонском футбольном союзе в тренировочном классе имени Арнольда Пихлака 15 ноября, начало в 18:00. Зарегистрироваться на конкурс можно ЗДЕСЬ. Крайний срок регистрации 14 ноября в 14:00. Состав подгрупп будет объявлен на сайте игры в кости (www.dicefootball.eu) 15 ноября в 12 часов.