В Кохтла-Ярве пособие по рождению ребенка может вырасти до 1000 евро

Увеличение пособия при рождении связано со стремительным ростом стоимости жизни, высокой инфляцией, многократным повышением цен на энергоносители и быстрым ростом цен на потребительские товары и продукты питания. Увеличение пособия будет покрыто из бюджета социальной службы.

Пособие по рождению ребенка в размере 500 евро будет выплачиваться на ребенка, рожденного в 2023 году и позднее родителю при условии, что оба родителя или родитель-одиночка являются жителями Кохтла-Ярве и по данным регистра народонаселения проживают в городе не менее года до рождения ребенка.

Горуправа также рассматривает возможность повышения пособия по рождению ребенка до 1000 евро, разделив его на три части: 500 евро в год рождения ребенка и по 250 евро при достижении ребенком года и двух лет. В ближайшее время власти города подготовят проект с соответствующими изменениями и передадут его на рассмотрение горсобрания.

В случае положительного решения внесенные изменения вступят в силу задним числом с 1 января в отношении детей, рожденных в 2023 году и позднее.

На момент ходатайства ребенок должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и проживать с ходатаем по одному адресу. В случае если один из родителей по данным регистра народонаселения проживает не менее года в Кохтла-Ярве, а второй родитель является жителем другого самоуправления, город выплачивается 50% от общей суммы пособия.

Ходатайствовать о пособии можно в течение трех месяцев с момента рождения ребенка.