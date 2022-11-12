Анализ ⟩ Западный фронт России рухнул. Что дальше?

В конце сентября Россия объявила об аннексии Херсонщины, хотя и не контролировала даже всю область, да и то группировка войск на западном берегу Днепра находилась под большим давлением. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков буквально на следующий день заявил, что Москва на самом деле не знает, где будут проходить ее новые границы. Также была очень сильная параллель с объявленными Путиным красными линиями, которые нужно было провести «где нужно». В обоих случаях причина была на самом деле была в империалистической жадности, потому что «мало украсть не хочется, может быть, стоит украсть больше».