Биржевая цена электричества в ноябре близка к цене универсальной услуги

Днем с самой дорогой ценой на электроэнергию было 1 ноября этого месяца, когда среднесуточная цена на электроэнергию достигла 239,6 евро за мегаватт-час. Наиболее дешево электроэнергия продавалась 11 ноября, когда цена на электричество составляла 102,04 евро.

Дни с самой низкой ценой на электроэнергию в ноябре характеризовались большой долей энергии ветра. Например, в полдень 11 ноября мощность производства энергии ветра в Эстонии достигла 230 мегаватт. При этом непрерывно на полной мощности (1000 МВт) в Эстонию поступала электроэнергия из Финляндии , где среднесуточная цена упала до 2,48 евро за мегаватт-час.

В Финляндии средняя биржевая цена в первой половине ноября составила 113,2 евро за мегаватт-час.

Завтра средняя биржевая цена электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool вырастет по сравнению с понедельником на 5,4 процента до 193,92 евро за мегаватт-час.

Самая дорогая – 257,47 евро за мегаватт-час – биржевая цена электроэнергии будет во вторник утром с 9 до 10 утра, а самая дешевая – между 3 и 4 часами ночи, когда цена упадет до 138,64 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество будет стоить 193,92 евро за мегаватт-час во вторник, как и в Эстонии. А вот в Финляндии электричество будет стоить на 21,6% меньше, чем в странах Балтии, 152,13 евро за мегаватт-час.

Во вторник больше всего за электроэнергию придется платить в Австрии, где средняя цена составляет 237,98 евро за мегаватт-час.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро.