В третьем квартале уменьшилось число безработных

В третьем квартале было 40 600 безработных, что на 700 человек больше, чем год назад, однако на 1100 человек меньше, чем во втором квартале этого года. Безработных мужчин было почти 21 200, а женщин – почти 19 500. Уровень безработицы среди эстонцев составил 4,6% и среди лиц русской национальности – 8,5%.

«Если в первой половине этого года количество безработных увеличилось, то теперь оно опять уменьшается. За год количество безработных все же несколько увеличилось», – отметила ведущий аналитик Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр.

Число занятых в третьем квартале этого года составило 680 100 человек, что на 22 500 больше, чем в том же периоде прошлого года. Среди занятых 344 400 мужчин и 335 800 женщин.

С полной занятостью работали 85% занятых, остальные – с неполной занятостью. Работников с неполной занятостью было 102 300, что на 16 300 человек больше, чем год назад, и на 400 человек меньше, чем во втором квартале этого года. «Работа с неполной занятостью более популярна среди женщин – в третьем квартале на неполную ставку работало 70 800 женщин и 31 600 мужчин», – рассказала Катрийн Пыллуяэр.

Работников с неполной занятостью, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, в третьем квартале было 6400 человек, т.е. на 400 меньше, чем в прошлом квартале. По сравнению с предыдущим годом таких работников стало на 1500 больше.