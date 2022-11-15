Ситуация на границе в Псковской области: около 2000 фур скопились в очередях на въезд в РФ из ЕС

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) на утро вторника, на границе Латвии и России в пункте пропуска «Бурачки» («Терехово» со стороны Латвии) в Себежском районе Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 900 грузовых автомобилей, на выезд из РФ – 70 фур. За сутки таможенники выпустили из страны сто фур, въехали в Россию – 215 грузовых автомобиля.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе Псковской области 230 грузовиков ожидают въезда в Россию. На выезд из России в очереди стоят 60 грузовых автомобилей.

Через пункт пропуска в «Куничиной Горе» на границе России и Эстонии в Печорском районе ожидают въезда в РФ 190 грузовых автомобилей, на выезд из РФ – 20. За сутки таможенники выпустили из России 69 автомобилей, въехали в РФ – 55.