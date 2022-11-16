Проверяют иностранцев: полиция организовала крупный рейд на шоссе

На этой неделе на автовокзале в Пярну и Уулу можно увидеть больше полицейских и пограничников, чем обычно, поскольку внутренняя граница Эстонии находится под усиленным контролем. Граждане России и Украины, прибывающие в Эстонию и выезжающие отсюда, дополнительно проверяются, чтобы получить лучшее представление о прибывающих в страну и находящихся здесь украинских военных беженцев или тех, кто пересекает страну транзитом.