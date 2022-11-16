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Проверяют иностранцев: полиция организовала крупный рейд на шоссе

Кристо Ниглас Урмас Луйк
Проверяют иностранцев: полиция организовала крупный рейд на шоссе
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полиция организовала крупный рейд на шоссе.
полиция организовала крупный рейд на шоссе. Фото: Urmas Luik

На этой неделе на автовокзале в Пярну и Уулу можно увидеть больше полицейских и пограничников, чем обычно, поскольку внутренняя граница Эстонии находится под усиленным контролем. Граждане России и Украины, прибывающие в Эстонию и выезжающие отсюда, дополнительно проверяются, чтобы получить лучшее представление о прибывающих в страну и находящихся здесь украинских военных беженцев или тех, кто пересекает страну транзитом.

Координатор службы информационного бюро Ляэнеской префектуры Карет Аккая сказала, что проверяют все пассажирские автобусы международных линий. За один день из Пярну в Ригу курсирует 20 международных автобусов. Полиция также круглосуточно проверяет автомобили с украинскими и российскими номерами. При остановке транспортного средства проверяют законность пребывания и документы всех иностранцев в Эстонии.

В случае с гражданами Украины и России контроль более тщательный: спрашивают, какова цель их поездки и куда они едут.

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