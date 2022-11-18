Что известно о «видео с расстрелом российских военных в Украине»

Министерство обороны России обвинило украинских военных в расстреле российских солдат, сдавшихся в плен. Обвинения были выдвинуты на основе опубликованной в телеграм-каналах видеозаписи. Ее подлинность пока не подтверждена. Украинские власти эти кадры пока также не комментировали.

Видеозаписи, на которых, как утверждается, украинские солдаты в Луганской области якобы расстреливают российских военных (сам момент расстрела на видео не запечатлен), вызвали бурную реакцию российских властей.

Помимо минобороны, назвавшего произошедшее «кровавой расправой», обвинения в адрес украинских военных выдвинули министерство иностранных дел, Совет по правам человека при президенте, российская уполномоченная по правам человека и Следственный комитет. Они заявили, что обратились во множество международных организаций с требованием расследовать предполагаемый расстрел пленных.

Украинские чиновники от комментариев пока воздерживаются.

Команда BBC Reality Check изучила видеозаписи, чтобы составить предположительную картину произошедшего.

Предупреждение: текст содержит описание сцен насилия.

Что известно на данный момент

Инцидент, попавший на видео, произошел в субботу 12 ноября или раньше, в поселке Макеевка на линии фронта в Луганской области.

Вечером в этот день и 13 ноября на украинских сайтах появились кадры, снятые с дрона, на которых видны тела российских военных, лежащие на земле во дворе сельского дома.