На стартап-фестивале Slush тысячи учредителей стартапов встречаются с инвесторами и подписываются крупнейшие инвестиционные контракты. Одним из главных событий мероприятия является выбор лучшего стартапа из сотни ранее отобранных кандидатов. Победитель получает один миллион евро.

Конкуренция жесткая, и участникам предстоит проявить себя в нескольких турах. В этом году в топ-100 вошли два эстонских стартапа – медицинская компания Better Medicine из Тарту и компания Bitskout из Таллинна, занимающаяся искусственным интеллектом.

В тройку лидеров попали Immigram, которая предлагает помощь ИТ-специалистам выехать из России, Sociability, компания социальных приложений из Великобритании, и Zeely, компания цифрового маркетинга из Украины.

В соцсетях после победы Immigram разразилась буря негодования – распространено мнение, что компания, помогает россиянам, не протестовавшим против войны и пытающимся уклониться от мобилизации, прикарманив миллионы, благополучно уехать на Запад.

Положение украинцев, чья электроэнергетическая инфраструктура была разрушена российскими авиаударами и которым приходится встречать зиму в холоде и темноте, сравнивается с российскими айтишниками, которые могут воспользоваться удобным сервисом отмеченного наградами стартапа, чтобы просто заполучить лучшую жизнь. От чего они бегут? Против чего они борются? По словам многих украинцев, не было ни одной акции протеста россиян против продолжающейся украинской войны в Лондоне. Они спокойно молчат.