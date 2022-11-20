Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Скандал в Финляндии: российская компания, помогающая россиянам выехать на Запад, выиграла крупный конкурс стартапов

tehnika.postimees.ee
Скандал в Финляндии: российская компания, помогающая россиянам выехать на Запад, выиграла крупный конкурс стартапов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Slush
  • Стартап, помогающий россиянам, получит миллион евро
  • Хоть компания и зарегистрирована в Лондоне, она вербует из Москвы и обещает сразу вывести оттуда
  • Immigram обещает пожертвовать Украине сто тысяч евро

В пятницу в Хельсинкском выставочном центре прошел финал конкурса лучших стартапов крупнейшего в мире стартап-фестиваля Slush, где солидное жюри выбрало победителя. Хотя организаторы мероприятия заявили, что российские компании не могут участвовать в конкурсе, все же победила российская стартап-компания Immigram, которая помогает российским талантам эмигрировать на Запад. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

На стартап-фестивале Slush тысячи учредителей стартапов встречаются с инвесторами и подписываются крупнейшие инвестиционные контракты. Одним из главных событий мероприятия является выбор лучшего стартапа из сотни ранее отобранных кандидатов. Победитель получает один миллион евро.

Конкуренция жесткая, и участникам предстоит проявить себя в нескольких турах. В этом году в топ-100 вошли два эстонских стартапа – медицинская компания Better Medicine из Тарту и компания Bitskout из Таллинна, занимающаяся искусственным интеллектом.

В тройку лидеров попали Immigram, которая предлагает помощь ИТ-специалистам выехать из России, Sociability, компания социальных приложений из Великобритании, и Zeely, компания цифрового маркетинга из Украины.

В соцсетях после победы Immigram разразилась буря негодования – распространено мнение, что компания, помогает россиянам, не протестовавшим против войны и пытающимся уклониться от мобилизации, прикарманив миллионы, благополучно уехать на Запад.

Положение украинцев, чья электроэнергетическая инфраструктура была разрушена российскими авиаударами и которым приходится встречать зиму в холоде и темноте, сравнивается с российскими айтишниками, которые могут воспользоваться удобным сервисом отмеченного наградами стартапа, чтобы просто заполучить лучшую жизнь. От чего они бегут? Против чего они борются? По словам многих украинцев, не было ни одной акции протеста россиян против продолжающейся украинской войны в Лондоне. Они спокойно молчат.

Организаторы Slush еще не решили, что делать дальше. В ответ на множество неприятных комментариев в Твиттере они пообещали, что поддержат устремления Украины и осудят российское вторжение, а жюри Slush тщательно изучит биографию победителя. Это, в свою очередь, вызывает вопросы у комментаторов, не было ли проверки перед тем, как разрешить компанию в финал?

Менеджер по связям с общественностью и маркетингу Funderbeam Яаника Мерило выразила свое разочарование в LinkedIn. Эстонский технологический предприниматель Яак Эннусте спрашивает в Facebook, является ли стартап-компания, которая помогает русским попасть на Запад, потому что в последнее время в России «почему-то» плохо жить, хорошим выбором для звания лучшего стартапа?

Многие участники также возмущены и публикуют свое недовольство на официальных каналах Slush в LinkedIn и Twitter.

Фото: Ekraanipilt / Twitter

Михаил Шаронов, соучредитель Immigram, называет самыми популярными направлениями для российской эмиграции Кипр, страны Балтии, Португалию, Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты. Среди часто задаваемых вопросов, сможет ли стартап помочь организовать переезд всей семьи на Запад.

Еще одна соосновательница Immigram, Анастасия Миролюбова, пишет в LinkedIn, что в случае победы пожертвуют сто тысяч долларов своего заработка украинской некоммерческой организации U24 или «Таблеточки». На вопрос, почему они набирают соотрудников в Москве, Миролюбова отвечает, что всех новых работников немедленно переселяют в Великобританию, Армению или Грузию. Соучредительница стартап-компании добавляет, что у них нет офиса в России.

Ключевые слова
Наверх