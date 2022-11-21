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В Пярнумаа столкнулись грузовик и две легковушки

rus.postimees.ee
В Пярнумаа столкнулись грузовик и две легковушки
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В понедельник днем в волости Тори Пярнуского уезда столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, пострадавших нет.

ДТП произошло на 110-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В 11:49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ивере волости Тори произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, участвовали два легковых автомобиля и один грузовик, сообщил представитель полиции и пограничной службы. Об этом сообщили в Департамент полиции и погранохраны.

В аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии выясняются. Движение транспорта на месте происшествия затруднено. Движение регулируется полицией.

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