В Пярнумаа столкнулись грузовик и две легковушки

ДТП произошло на 110-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В 11:49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ивере волости Тори произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, участвовали два легковых автомобиля и один грузовик, сообщил представитель полиции и пограничной службы. Об этом сообщили в Департамент полиции и погранохраны.