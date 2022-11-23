Игра первого тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку, передает "Чемпионат".
Хорватская сборная уже не та
Хорватская сборная уже не та
Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетило 59407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, сегодня в группе F чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Канады и Бельгии.
Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также является шестым, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.
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