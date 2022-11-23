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Хорватская сборная уже не та

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Хорватская сборная уже не та
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Хорватия - Марокко, ЧМ 2022.
Хорватия - Марокко, ЧМ 2022. Фото: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Игра первого тура чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и завершилась вничью, команды не смогли забить друг другу. Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку, передает "Чемпионат".

Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетило 59407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, сегодня в группе F чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Канады и Бельгии.

Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также является шестым, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.

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