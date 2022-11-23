Хорватская сборная уже не та

Матч сборных Марокко и Хорватии проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, матч посетило 59407 человек. Помимо Марокко и Хорватии, сегодня в группе F чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Канады и Бельгии.