ВИДЕО ⟩ Трагедия в Рапламаа: в результате тяжелого ДТП погибла женщина, другую пострадавшую доставили в больницу вертолетом

О столкновении двух автомобилей на 89-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла сообщили в Центр тревоги сегодня в 14:50. В настоящее время известно, что там столкнулись Audi и Nissan, последний вылетел в кювет и перекатился на крышу.

В результате столкновения один человек погиб, трое пострадали. Двое пострадавших доставлены в больницу на машине скорой помощи, а самого тяжелораненого пострадавшего с места аварии доставили в больницу на вертолете полиции.

В автомобиле Nissan находился только водитель, 43-летний мужчина, который получил травмы и был доставлен в больницу. В автомобиле Audi находились три человека, водитель и два пассажира. В результате столкновения погибла 58-летняя женщина. В аварии также пострадали водитель Audi и еще один пассажир. Водителя доставили в больницу, а пассажирку в тяжелом состоянии, 43-летнюю женщину, на полицейском вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

На месте аварии правоохранители установили, что на обоих автомобилях установлены правильные зимние шины. Дорога на месте аварии зимой была заснеженной и скользкой, а в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

Судя по кадрам, которые в Rus.Postimees прислал свидетель аварии, до приезда спасателей, некий мужчина попытался с помощью массажа сердца оживить участника аварии.