Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.
Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии
Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии
врокомиссия рекомендовала заморозить 7,5 млрд евро из фондов сплочения для Венгрии и 5,8 млрд евро из плана восстановления до тех пор, пока не будут должным образом проведены реформы в области правосудия и борьбы с коррупцией.
В ЕК посчитали, что меры, принятые венгерским правительством, недостаточны для решения проблем, хотя в Будапеште были уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. Венгерское правительство представило пакет новых антикоррупционных мер всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование.
У государств-членов ЕС есть время до 19 декабря, чтобы принять решение квалифицированным большинством голосов.
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