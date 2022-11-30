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Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

EuroNEWS
Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Darko Vojinovic

Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.

врокомиссия рекомендовала заморозить 7,5 млрд евро из фондов сплочения для Венгрии и 5,8 млрд евро из плана восстановления до тех пор, пока не будут должным образом проведены реформы в области правосудия и борьбы с коррупцией.

В ЕК посчитали, что меры, принятые венгерским правительством, недостаточны для решения проблем, хотя в Будапеште были уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. Венгерское правительство представило пакет новых антикоррупционных мер всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование.

У государств-членов ЕС есть время до 19 декабря, чтобы принять решение квалифицированным большинством голосов.

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