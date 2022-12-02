Студия Postimees: как помощь от жителей Эстонии попадает в прифронтовые районы Украины?

- Регулярно сообщается о том, что в освобождаемых ВСУ от оккупантов населенных пунктах часто нет ни электричества, ни воды, ни канализации. Многие дома разрушены. Большая часть организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи, не работают в таких местах, потому что это считается слишком опасным. Кажется, НКО «Slava Ukraini» и ее партнеров в Украине сложность таких задач не пугает?

- Собранную НКО «Slava Ukraini» гуманитарную помощь доставляют в самые горячие точки, совсем близкие к зонам боевых действий. Например, недавно сообщалось, что НКО «Slava Ukraini» доставляла такую помощь людям в Бахмуте, который российская армия не слишком успешно пытается окружить, но регулярно обстреливает средствами артиллерии. Чтобы добираться до жилищ людей в таких условиях, наверное, только смелости и доброго сердца мало? Нужно иметь какие-то серьезные навыки действий в критических ситуациях?

- 28 ноября стало известно, что обладателем почетного титула «Гражданин года 2022» стала руководитель НКО «Slava Ukraini» Йоханна-Мария Лехтме. Конечно, и Йоханна-Мария, и НКО «Slava Ukraini» работают не для получения таких титулов, но насколько важным для организации было это признание, в том числе и с той точки зрения, что такое признание наверняка позволяет узнать о деятельности НКО «Slava Ukraini» большему количеству людей, и многие из них, возможно, тоже захотят помочь Украине?