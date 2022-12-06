Главный редактор телеканала «Дождь», который лишился лицензии на вещание в Латвии с формулировкой «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку», выступил с заявлением, в котором указал на ложь профильных чиновников Латвийской Республики.
Главред «Дождя» сравнил отзыв лицензии у телеканала в Латвии с цензурой в РФ
Тихон Дзядко сделал заявление по ситуации вокруг «Дождя» уже после того, как его коллеги сообщили о продолжении работы редакции в YouTube. Телеведущий исчерывающе высказался, открывая ежедневный новостной прямой эфир телеканала.
«Должен сказать, что происходящее – это занятный флэшбек. Я хорошо помню, как восемь с половиной лет назад сообщал в эфире «Дождя» об отключении телеканала из кабельных сетей в Российской Федерации. Сегодня, спустя восемь с половиной лет, я сообщаю о том же, но уже находясь в Латвии, куда наша команда была вынуждена перебраться из-за невозможности работать в Российской Федерации в условиях военной цензуры, из-за своей антивоенной позиции, из-за неприятия войны, которую Российская Федерация ведет против Украины», – сравнил Дзядко российскую цензуру с решением профильных чиновников Латвии.
Журналист подтвердил, что «Дождь» останется в YouTube. И что в России благодаря этой платформе телеканал смотрят ежемесячно более 13 миллионов человек. «Наша команда сейчас занимается разработкой наших дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения и лицензии телеканала "Дождь"», – уточнил Дзядко.
Далее российский журналист и объявленный Кремлем в РФ «иностранным агентом» телеведущий указал на особенности решения латвийского медиарегулятора, называя ситуацию фарсом.
«Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала "Дождь" сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителя "Дождя" не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным медиа можно только позавидовать», –сказал Дзядко.
Решение медиа-чиновников Латвии, по мнению журналиста, «абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом».
Дзядко напомнил, что телеканал уволил своего журналиста, который допустил скандальную оговорку в прямом эфире и принес извинения всем зрителям, после чего указал на ложь в словах председателя Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивара Аболиньша.
«Как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал "Дождь" неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача "Прогноз погоды" закрылась на "Дожде" еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма», – отметил Дзядко.
Не согласился журналист и с преступностью терминологии «наша армия», когда журналисты из России говорят о ВС РФ.
«Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша – граждан Российской Федерации – армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?» –недоумевает главный редактор «Дождя».
Тихон Дзядко выразил уверенность, что редакция «Дождя» не позволит разрушить репутацию телеканала.
«Телеканал "Дождь" всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину, всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами», – сказал журналист, назвав решение о лишении «Дождя» лицензии в Латвии политическим и конъюнктурным.
Скандал разгорелся после оговорки телеведущего «Дождя» Алексея Коростелева, которая была вырвана из контекста и растиражирована в интернете: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». До лишения лицензии «Дождь» был оштрафован на 10 000 евро.
Власти Латвии обсуждают перспективу анулирования виз, которые получили сотрудники телеканала после переезда из РФ. Активно комментируют происходящее и эстонские политики. Читайте на Rus.Postimees комментарии Урмаса Паэта, Яны Тоом и Евгения Криштафовича.