Главред «Дождя» сравнил отзыв лицензии у телеканала в Латвии с цензурой в РФ

Решение медиа-чиновников Латвии, по мнению журналиста, «абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом».

Сергей Метлев и Тихон Дзядко на конференции Rus.Postimees Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Дзядко напомнил, что телеканал уволил своего журналиста, который допустил скандальную оговорку в прямом эфире и принес извинения всем зрителям, после чего указал на ложь в словах председателя Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивара Аболиньша.

«Как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал "Дождь" неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача "Прогноз погоды" закрылась на "Дожде" еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма», – отметил Дзядко.

Не согласился журналист и с преступностью терминологии «наша армия», когда журналисты из России говорят о ВС РФ.

«Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша – граждан Российской Федерации – армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?» –недоумевает главный редактор «Дождя».

Тихон Дзядко выразил уверенность, что редакция «Дождя» не позволит разрушить репутацию телеканала.