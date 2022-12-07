Помилованная президентом фармацевтическая мошенница снова сядет в тюрьму

Женщину впервые наказали за кражу лекарств под чужим рецептом еще в 2012 году, затем за то же самое действие в 2013 году, когда ее приговорили к шести годам лишения свободы. В то время приговор был отложен до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится три года.