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Помилованная президентом фармацевтическая мошенница снова сядет в тюрьму

Кристо Ниглас
Помилованная президентом фармацевтическая мошенница снова сядет в тюрьму
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Лекарства. Фотография иллюстративная.
Лекарства. Фотография иллюстративная. Фото: Toomas Huik

Три года назад президент Керсти Кальюлайд помиловала многодетную мать, приговоренную к девяти годам тюремного заключения за мошенничество с рецептурными лекарствами. Освобожденная 37-летняя женщина снова совершила мошенничество с лекарствами.

Женщину впервые наказали за кражу лекарств под чужим рецептом еще в 2012 году, затем за то же самое действие в 2013 году, когда ее приговорили к шести годам лишения свободы. В то время приговор был отложен до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится три года.

Однако мошенница продолжала совершать преступления, поэтому в третий раз суд не проявил пощады. В марте 2016 года она была приговорена к длительному тюремному заключению.

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