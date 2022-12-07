Свет: уборщикам снега уже выписаны штрафы на 80 000 евро

По словам вице-мэра Владимира Света, к пятнице ожидается выпадение слоя снега толщиной 25 см. «Кроме того, скорость ветра 10 м/с, поэтому погодные условия сейчас сложные и вся снегоуборочная техника работает на полную мощность. Всего на улицах Таллинна сейчас находится 150 машин, а в бригадах ручного труда на улицах работает около 130 человек», – сказал Свет.

Согласно новым договорам технического обслуживания, вступившим в силу с 1 декабря, повышенное внимание уделяется уборке тротуаров и остановок общественного транспорта. «Усиление надзора принесло подрядчикам первые штрафы. Выписаны штрафы в размере 80 000 евро. С новыми контрактами цены стали выше, и мы должны были дать понять контрагентам, что теперь наши ожидания тоже выросли», – сказал Свет.