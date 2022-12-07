В Таллинне толщина снежного покрова составляет более 15 см, в настоящее время улицы чистят 150 машин.
Свет: уборщикам снега уже выписаны штрафы на 80 000 евро
По словам вице-мэра Владимира Света, к пятнице ожидается выпадение слоя снега толщиной 25 см. «Кроме того, скорость ветра 10 м/с, поэтому погодные условия сейчас сложные и вся снегоуборочная техника работает на полную мощность. Всего на улицах Таллинна сейчас находится 150 машин, а в бригадах ручного труда на улицах работает около 130 человек», – сказал Свет.
Согласно новым договорам технического обслуживания, вступившим в силу с 1 декабря, повышенное внимание уделяется уборке тротуаров и остановок общественного транспорта. «Усиление надзора принесло подрядчикам первые штрафы. Выписаны штрафы в размере 80 000 евро. С новыми контрактами цены стали выше, и мы должны были дать понять контрагентам, что теперь наши ожидания тоже выросли», – сказал Свет.
Он добавил, что на короткий номер 14410 ожидаются уведомления о том, где слишком много снега, скользко или трудно передвигаться. «В разговоре о вчерашнем дне упоминалась проблема пробок, что движение очень медленное. Отчасти это связано с тем, что водители выбирают более низкую скорость, что является правильным подходом. По возможности рекомендуем пользоваться общественным транспортом, а также быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки», – сказал вице-мэр.