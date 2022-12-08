Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу повысится по сравнению с четвергом на 5,6 процента, до 408,31 евро за мегаватт-час.
В пятницу цена электроэнергии вырастет до рекордного значения
В последний раз среднесуточная цена на электроэнергию превышала 400 евро 30 августа, когда электричество стоило 462,84 евро за мегаватт-час.
Самой высокой – 507,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой –с 4 до 5 часов ночи – 289,23 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия стоит столько же, сколько в Эстонии в пятницу – 408,31 евро за мегаватт-час. В Финляндии электричество стоит чуть меньше, чем в странах Балтии, 407,72 евро за мегаватт-час.
Больше всего за электроэнергию в пятницу придется платить во Франции, где средняя цена составляет 448,18 евро за мегаватт-час.
В эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool средняя цена в ноябре этого года составила 218,99 евро за мегаватт-час, что на 87,5% дороже, чем годом ранее. По сравнению с октябрем цена выросла на 25,6 процента.