В пятницу цена электроэнергии вырастет до рекордного значения

В последний раз среднесуточная цена на электроэнергию превышала 400 евро 30 августа, когда электричество стоило 462,84 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 507,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой –с 4 до 5 часов ночи – 289,23 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия стоит столько же, сколько в Эстонии в пятницу – 408,31 евро за мегаватт-час. В Финляндии электричество стоит чуть меньше, чем в странах Балтии, 407,72 евро за мегаватт-час.

Больше всего за электроэнергию в пятницу придется платить во Франции, где средняя цена составляет 448,18 евро за мегаватт-час.