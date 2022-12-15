Пятничная цена электроэнергии неприятно удивит

Самой высокой – 565,01 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 10 до 11 часов, а самой низкой – в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 159,50 евро за мегаватт-час.

В Латвии электроэнергия будет стоить в пятницу 407,70 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Литве она будет стоить 412,74 евро, на 1,2 процента больше, чем в Эстонии. Это также будет самой высокой средней стоимостью электроэнергии в системе Nord Pool в пятницу. В Финляндии она будет стоить 392,29 евро за мегаватт-час, на 3,8 процента меньше, чем в Эстонии.

В ноябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 218,99 евро за мегаватт-час, что на 87,5% выше, чем в ноябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 116,78 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 25,6 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.