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Пятничная цена электроэнергии неприятно удивит

BNS
Пятничная цена электроэнергии неприятно удивит
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Лампочка. Иллюстративный снимок
Лампочка. Иллюстративный снимок Фото: Toomas Huik / Postimees

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу вырастет по сравнению с четвергом на 2,6 процента до 407,70 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 565,01 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 10 до 11 часов, а самой низкой – в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 159,50 евро за мегаватт-час.

В Латвии электроэнергия будет стоить в пятницу 407,70 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Литве она будет стоить 412,74 евро, на 1,2 процента больше, чем в Эстонии. Это также будет самой высокой средней стоимостью электроэнергии в системе Nord Pool в пятницу. В Финляндии она будет стоить 392,29 евро за мегаватт-час, на 3,8 процента меньше, чем в Эстонии.

В ноябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 218,99 евро за мегаватт-час, что на 87,5% выше, чем в ноябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 116,78 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 25,6 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.

Последний ценовой рекорд за период до 2021 года в эстонской ценовой зоне относится к 20 июля 2014 года, когда средняя дневная цена составила 124,77 евро за мегаватт-час.

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