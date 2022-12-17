История ⟩ Деревянный город: что построил в Таллинне первый эстонский градоначальник

Долгое время губернаторами Таллинна были в большинстве своем немецкие дворяне. В революционном 1905 году первым человеком иного происхождения в кресле мэра стал москвич Эраст Гиацинтов, а через год его сменил Вольдемар Лендер. Он был мэром шесть с лишним лет, и его имя до сих пор на слуху. Дело в том, что именно с Лендером связана деревянная застройка в большинстве таллиннских районов. Тогда это были городские предместья, а сегодня – вполне элитные районы в центре города или непосредственной близости от него. Десятки таких домов можно найти в Каламая, Сибулакюла, Кассисаба, Сикупилли, Торупилли, Рауа и других микрорайонах города.