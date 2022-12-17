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История ⟩ Деревянный город: что построил в Таллинне первый эстонский градоначальник

Иван Лаврентьев
, историк
Деревянный город: что построил в Таллинне первый эстонский градоначальник
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Ныне престижные дома Лендера почти сто лет не считались привлекательным жильем. Типовые дома в Копли, 1987 год.
Ныне престижные дома Лендера почти сто лет не считались привлекательным жильем. Типовые дома в Копли, 1987 год. Фото: АНН ТЕННО, СОБРАНИЕ ЭСТОНСКОГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ

Долгое время губернаторами Таллинна были в большинстве своем немецкие дворяне. В революционном 1905 году первым человеком иного происхождения в кресле мэра стал москвич Эраст Гиацинтов, а через год его сменил Вольдемар Лендер. Он был мэром шесть с лишним лет, и его имя до сих пор на слуху. Дело в том, что именно с Лендером связана деревянная застройка в большинстве таллиннских районов. Тогда это были городские предместья, а сегодня – вполне элитные районы в центре города или непосредственной близости от него. Десятки таких домов можно найти в Каламая, Сибулакюла, Кассисаба, Сикупилли, Торупилли, Рауа и других микрорайонах города.

Вольдемар Лендер родился в Таллинне в семье строительного предпринимателя и получил образование в Петербурге. Дипломированный инженер, он начал карьеру на запущенном незадолго до этого заводе «Двигатель», откуда его в 1904 году и позвали работать в мэрию. Мэра выбирало горсобрание (тогда – городская дума), после чего его кандидатуру утверждал губернатор. Лендер был, скорее, чиновником-технократом, поэтому, вероятно, его фигура стала компромиссной на выборах городского головы и устроила губернатора после революционных событий 1905 года. Параллельно с работой мэром Лендер руководил строительным отделом и даже продолжал возглавлять собственное строительное предприятие. Остается загадкой, как именно в то время решали столь очевидные конфликты интересов.

Фото: Собрание Таллиннского городского музея

Строится без устали

На годы работы Лендера пришелся небывалый рост города. Урбанизация связана с появлением и развитием крупных промышленных предприятий. Новые заводы и фабрики нуждались в рабочей силе, поэтому на рубеже XIX и XX веков население Таллинна быстро росло, в 1912 году перевалив отметку в 100 тысяч человек. Из сельской местности люди в поисках лучшей жизни массово переезжали в города. При заводах, как правило, возводили быстрое и простое жилье, рабочие помещались в общежитиях и бараках. Однако параллельно началась и «массовая застройка» – естественно, деревянная.

В основном эти дома изначально строились для сдачи в аренду и были предельно простыми. «Дом Лендера» – довольно условная категория, поскольку дома могли все-таки различаться в деталях и размерах. Их объединяет простой набор характеристик: один подъезд, два этажа с квартирами, отданные под хозяйственные нужды цоколь и чердак. В целях противопожарной безопасности в каждом доме должно было быть две лестницы, чтобы в случае возгорания все могли быстро выбежать на улицу или во внутренний двор.

Зачастую дома не были электрифицированы, поэтому в подъезде были массивные окна, пропускавшие много света. При доме, как правило, был участок, где небогатые и переехавшие из деревни жильцы держали птицу и даже мелкий скот. Дома Лендера не блещут обилием архитектурных форм, однако окна квартир часто обрамлены резьбой, а в небольших окнах под крышей можно встретить нетипичные рамы или какие-то другие элементы.

Гораздо больше декоративных деталей можно было найти на входной двери. Дом со всех сторон облицован доской. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что снаружи вертикальная обшивка чередуется с горизонтальной. Это сделано специально, чтобы при необходимости можно было заменить отдельную доску без риска, что перекосится весь фасад.

Лендер-архитектор спроектировал несколько домов. В одном из них (Палдиское шоссе, 3) много лет проработала баня, а сейчас находится отель. 1978 год.
Лендер-архитектор спроектировал несколько домов. В одном из них (Палдиское шоссе, 3) много лет проработала баня, а сейчас находится отель. 1978 год. Фото: АЛЛА АРМИН, СОБРАНИЕ ТАЛЛИННСКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

Наследие Лендера

Лендер, как сказали бы сейчас, был крепким хозяйственником. Новые дома появлялись не в чистом поле. Одновременно нужно было развивать и сопутствующую инфраструктуру: коммуникации, газ, электричество. С ростом населения выросло и количество мусора. Появилась необходимость его централизованного вывоза и тщательной уборки улиц.

Лендер проработал мэром два срока, но в 1913 году не стал баллотироваться и сконцентрировался на бизнесе. После карьеры мэра Лендер спроектировал несколько каменных жилых домов, но в народной памяти остался как человек, при котором построили сотни деревянных. Вероятно, он и не был автором этого массового и в итоге безымянного проекта. Скорее всего, он вместе с коллегами осуществлял надзор как строительный чиновник.

На смену домам Лендера пришли так называемые «таллиннские дома», где подъезд стал каменным и добавился третий этаж. Лендер умер своей смертью за год до начала массовых репрессий, в 1939 году, а многие деревянные дома сгорели из-за бомбежек в ходе Второй мировой войны.

Десятки домов, давно превратившихся в трущобы, снесли во время строительства новых объектов и изменения геометрии улиц, например, Пярнуского шоссе в центре города или в преддверии строительства Национальной библиотеки на Тынисмяги. Сейчас дома Лендера обретают новый вид в ходе капремонтов и превращаются в престижное жилье в уютных и тихих микрорайонах, а квартиры часто расширяются, захватывая чердаки или подвалы.

Дома Лендера стоят на десятках улиц Таллинна, но ни одна из них не названа в его честь. В 2019 году в Полицейском парке открыли памятник: напротив друг друга сидят Вольдемар и его супруга Эльфриде Лендер, основательница первой эстонской женской гимназии в Таллинне. Несколько лет это заведение работало в разных точках города, а в 1935 году для него было построено изящное белое здание в стиле функционализма, с винтовой лестницей и шпилем, и сейчас там находится Таллиннская кесклиннаская русская гимназия. Впрочем, это уже совсем другая история.

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