Рейс из Копенгагена, который должен был приземлиться в Таллинне после 15:00, развернулся над столицей Эстонии и направился обратно в Копенгаген. По данным аэропорта, проблем с другими рейсами сегодня не было.
Летевший в Таллинн рейс из Копенгагена развернули из-за погодных условий
«Рейс из Копенгагена был направлен обратно, поскольку погодные условия в воздухе не благоприятствовали посадке», – прокомментировала специалист по связям с общественностью аэропорта Яне Калласте. Она добавила, что из соображений безопасности решение о посадке всегда принимается экипажем самолета.
«Что касается взлетно-посадочной полосы Таллиннского аэропорта, то работы по ее поддержанию в чистоте ведутся круглосуточно и без выходных, и на данный момент все остальные самолеты приземлились и взлетели», – отметила специалист.
Туман и ледяной дождь
Служба погоды ранее сделала предупреждение о тумане и гололедице по всей Эстонии. Более теплая воздушная масса, распространившаяся над Эстонией, привела к повышению температуры воздуха и высокой вероятности ледяного дождя.
Департамент транспорта ранее предупреждал, что обслуживающие государственные дороги службы работают в полную силу, но стоит учитывать, что борьба с гололедицей требует времени. «Мы просим участников дорожного движения быть предельно осторожными и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями», – сказал руководитель отдела строительства и содержания инфраструктуры Департамента транспорта Андрес Пийбелехт.