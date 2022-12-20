Летевший в Таллинн рейс из Копенгагена развернули из-за погодных условий

«Рейс из Копенгагена был направлен обратно, поскольку погодные условия в воздухе не благоприятствовали посадке», – прокомментировала специалист по связям с общественностью аэропорта Яне Калласте. Она добавила, что из соображений безопасности решение о посадке всегда принимается экипажем самолета.

«Что касается взлетно-посадочной полосы Таллиннского аэропорта, то работы по ее поддержанию в чистоте ведутся круглосуточно и без выходных, и на данный момент все остальные самолеты приземлились и взлетели», – отметила специалист.

Туман и ледяной дождь

Служба погоды ранее сделала предупреждение о тумане и гололедице по всей Эстонии. Более теплая воздушная масса, распространившаяся над Эстонией, привела к повышению температуры воздуха и высокой вероятности ледяного дождя.