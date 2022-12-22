Цены на квартиры выросли более чем на 25 процентов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 25,4%, а цены на дома – на 22,4%. «По сравнению со вторым кварталом цены на квартиры выросли в третьем квартале на 2,2%, а цены на дома снизились на 1,8%», – добавила Эгне Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению с третьим кварталом 2021 года на 18,2% и в сравнении со вторым кварталом снизился на 0,3%.