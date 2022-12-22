Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Цены на квартиры выросли более чем на 25 процентов

rus.postimees.ee
Цены на квартиры выросли более чем на 25 процентов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новостройки.
Новостройки. Фото: Sander Ilvest

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2022 года индекс цен на жилье повысился на 0,8% по сравнению со вторым кварталом и на 24,2% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 25,4%, а цены на дома – на 22,4%. «По сравнению со вторым кварталом цены на квартиры выросли в третьем квартале на 2,2%, а цены на дома снизились на 1,8%», – добавила Эгне Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению с третьим кварталом 2021 года на 18,2% и в сравнении со вторым кварталом снизился на 0,3%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Ключевые слова
Наверх