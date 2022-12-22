ЕВГЕНИЙ ОСИНОВСКИЙ ⟩ Закон отдает предпочтение семьям с тремя и более детьми за счет благополучия других

Рийгикогу выделил 150 миллионов евро на увеличение детских пособий, что, безусловно, можно приветствовать. Учитывая общий рост цен и падение реальной заработной платы, важно поддержать семьи с детьми, чтобы благополучие детей, улучшившееся в результате многолетних усилий, не начало снова снижаться. В этой поддержке нуждаются все семьи с детьми в равной степени, нет никаких оснований отдавать предпочтение одной группе.

В этой поддержке нуждаются все семьи с детьми в равной степени, нет никаких оснований отдавать предпочтение одной группе. Однако принятый закон отдает огромное предпочтение семьям с тремя и более детьми за счет благополучия других семей. Согласно возвращенному в Рийгикогу закону, 75 процентов денег, или 100 миллионов евро, идут на содержание 14 процентов семей.

В результате ежемесячное пособие этим семьям увеличится в среднем на 190 евро на ребенка. Остальным 86 процентам семей с одним или двумя детьми, согласно закону, выделяет только 50 миллионов дополнительных евро, что увеличивает пособие на 20 евро на ребенка.