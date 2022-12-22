Решение Алара Кариса не провозглашать закон о семейных пособиях понятно. В своем решении президент подчеркивает действие закона усиливающее неравенство, что является несправедливым. Напрямую противоречат Конституции вопросы, связанные с алиментами, и ущемления прав, связанные с индексацией, но проблема на самом деле значительно принципиальнее, пишет Евгений Осиновский.
ЕВГЕНИЙ ОСИНОВСКИЙ ⟩ Закон отдает предпочтение семьям с тремя и более детьми за счет благополучия других
Рийгикогу выделил 150 миллионов евро на увеличение детских пособий, что, безусловно, можно приветствовать. Учитывая общий рост цен и падение реальной заработной платы, важно поддержать семьи с детьми, чтобы благополучие детей, улучшившееся в результате многолетних усилий, не начало снова снижаться. В этой поддержке нуждаются все семьи с детьми в равной степени, нет никаких оснований отдавать предпочтение одной группе.
В этой поддержке нуждаются все семьи с детьми в равной степени, нет никаких оснований отдавать предпочтение одной группе. Однако принятый закон отдает огромное предпочтение семьям с тремя и более детьми за счет благополучия других семей. Согласно возвращенному в Рийгикогу закону, 75 процентов денег, или 100 миллионов евро, идут на содержание 14 процентов семей.
В результате ежемесячное пособие этим семьям увеличится в среднем на 190 евро на ребенка. Остальным 86 процентам семей с одним или двумя детьми, согласно закону, выделяет только 50 миллионов дополнительных евро, что увеличивает пособие на 20 евро на ребенка.
Так что же делать в сложившейся ситуации? На мой взгляд, вето президента дало политическим силам новую возможность справедливо увеличить алименты, не забывая о благополучии каждого ребенка. Мы должны отказаться от несправедливого решения, навязанного «Отечеством», и повысить универсальное пособие для всех детей с нынешних 60 евро до 120 евро, оставив пособие для семей с тремя и более детьми на нынешнем уровне в 300 евро в месяц.
Таким образом помощь почти 200 000 детей удвоится, что обеспечит существенную дополнительную поддержку большинству эстонских семей. Однако, когда это предложение будет реализовано, положение семей с тремя детьми также улучшится по сравнению с сегодняшним днем – их ежемесячная сумма увеличится на 160 евро (с нынешних 520 до 680 евро). Конечно, эта надбавка не такая большая, как предусматривал закон, на который президент наложил вето, но семья с тремя детьми все равно получит почти в три раза больше поддержки, чем семья с двумя детьми.
Мое предложение имеет два дополнительных бонуса. Во-первых, оно остается финансово в рамках, утвержденных бюджетом. Это означает, что за те же деньги можно добиться более справедливого результата с большим социальным эффектом.
Во-вторых, изменив законопроект таким образом, отпадет необходимость спорить о юридических нюансах индексации и алиментов. Это изменение может быть оперативно внесено в законопроект и принято уже в этом году.