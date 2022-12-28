КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Президент Карис призвал россиян выступить против войны Путина, а тот заявил о готовности россиян умирать

На рождественский сочельник, 24 декабря, пришелся очередной знаковый временной рубеж, достигнутый развязанной Россией войной против Украины. На хронологической шкале можно было поставить зарубку напротив десяти месяцев, прошедших с начала российского военного вторжения.

Как раз в канун Рождества вниманию жителей Эстонии было предложено традиционное предновогоднее интервью главы государства Эстонскому телевидению, которое нынче, естественно, в очень значительной степени касалось темы войны. Среди прочего Алару Карису был задан и вопрос о том, готов ли он повторить сейчас сказанные им 26 февраля 2022 года на митинге в поддержку Украины в центре Таллинна слова, что речь идет о войне Владимира Путина, а не о войне российского народа.

Можно констатировать, что именно российский народ инспирировал интервьюершу обратиться к Карису с таким вопросом, поскольку вопреки ожиданиям западного сообщества от этого народа, никакого сколь-нибудь заметного общественного движения против войны в России за эти десять месяцев так и не возникло. В то же время нельзя сказать, что это общество все целиком застыло в оцепенении и что оно совсем уж не состоятельно в определенных обстоятельствах проявлять предприимчивость. Скажем, после объявления в сентябре Кремлем т. н. «частичной мобилизации» десятки тысяч россиян очень быстро мобилизовывали себя для того, чтобы как можно быстрее переместить себя в другие страны.

Алару Карису пришлось уточнить свое февральское высказывание