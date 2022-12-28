Алар Карис в предновогоднем телевизионном интервью сказал, что по-прежнему считает агрессию против Украины войной Владимира Путина, а не российского народа. Через пару дней Владимир Путин тоже в телеинтервью заявил, что 99,9 % россиян готовы пожертвовать жизнью на фронте. Возможно, уже первые месяцы 2023 года красноречиво покажут, кто - Карис или Путин - был ближе к истине в своих представлениях о подлинном уровне поддержке россиянами войны, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Президент Карис призвал россиян выступить против войны Путина, а тот заявил о готовности россиян умирать
На рождественский сочельник, 24 декабря, пришелся очередной знаковый временной рубеж, достигнутый развязанной Россией войной против Украины. На хронологической шкале можно было поставить зарубку напротив десяти месяцев, прошедших с начала российского военного вторжения.
Как раз в канун Рождества вниманию жителей Эстонии было предложено традиционное предновогоднее интервью главы государства Эстонскому телевидению, которое нынче, естественно, в очень значительной степени касалось темы войны. Среди прочего Алару Карису был задан и вопрос о том, готов ли он повторить сейчас сказанные им 26 февраля 2022 года на митинге в поддержку Украины в центре Таллинна слова, что речь идет о войне Владимира Путина, а не о войне российского народа.
Можно констатировать, что именно российский народ инспирировал интервьюершу обратиться к Карису с таким вопросом, поскольку вопреки ожиданиям западного сообщества от этого народа, никакого сколь-нибудь заметного общественного движения против войны в России за эти десять месяцев так и не возникло. В то же время нельзя сказать, что это общество все целиком застыло в оцепенении и что оно совсем уж не состоятельно в определенных обстоятельствах проявлять предприимчивость. Скажем, после объявления в сентябре Кремлем т. н. «частичной мобилизации» десятки тысяч россиян очень быстро мобилизовывали себя для того, чтобы как можно быстрее переместить себя в другие страны.
Алару Карису пришлось уточнить свое февральское высказывание
При этом сразу после начала войны подобный «исход» россиян имел куда более скромные масштабы, что показывает, что в российском обществе доминирует пусть не поддержка войны, но готовность людей примиряться с ней до тех пор, пока ее ведение не угрожает напрямую их личной безопасности. Ко всему прочему, многие десятки тысяч россиян все-таки позволили - пусть даже и с большой неохотой - себя мобилизовать, что автоматически сообщило этой войне признаки именно «народной». В общем, совсем неудивительно, что Алар Карис был в ходе большого интервью с ним призван провести своеобразную сверку своих нынешних и февральских ощущений.
Президент Эстонии ответил, что готов снова сказать то, что было им сказано через два дня после начала войны, но признал, что считает важным сейчас, в конце декабря, сопроводить свою тогдашнюю оценку важным дополнением. Карис подтвердил, что считает, что войну против Украины начал не народ России, а Владимир Путин, но при этом призвал российский народ четко показать, кого он в этой войне поддерживает. Карис дал понять, что даже сохранение нейтральной позиции в отношении того, что творит Путин в Украине, сейчас выглядит аморальным и преступным.
Путин снова продемонстрировал помутненность своего сознания
Не прошло и двух суток с того момента, как это замечание Алара Кариса стало достоянием гласности, и за российский народ - тоже в рамках телеинтервью - заговорил Владимир Путин, выступивший со своим представлением об отношении россиян к войне. Ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» для начала нарисовал Путину абсолютно безумную словесную картину героизма российских солдат в Украине, рассказав о том, как на российских мобилизованных дроны украинцев сбрасывают снаряды, а мобилизованные их ловят и разбрасывают в стороны, но Путина ничуть не смутил такой, мягко говоря, «былинный» взгляд на войну, и он - воодушевленно покивав ведущему - с энтузиазмом стал отвечать на вопрос, удивил ли его чем-нибудь в последние месяцы его народ.
Путин сказал, что его соотечественники в полной мере оправдали все имевшиеся у него насчет них ожидания, которые возникли у Путина при его долгих размышлениях о российской истории. Путин, по его словам, был счастлив увидеть, что 99,9 процентов россиян готовы положить за родину все, включая жизнь, но добавил, что это не могло стать для него сюрпризом, поскольку на протяжении многих веков Россия была особой страной с особыми людьми, всегда приносившими свои жизни в жертву национальным интересам.
Разумеется, нельзя различать в словах, произнесенных с небольшим временным интервалом Карисом и Путиным, две крайности, проявляющиеся при взгляде на одно и то же явление. Слова Кариса в такой системе координат и близко не выглядят столь же «фланговыми», как путинские откровения, ведь если Путин в очередной раз подтвердил наличие у себя тяжелого ментального расстройства, то Карис в своих предположениях о настроениях российского народа лишь позволил себе эдакий дипломатический оптимизм.
Он показал народу конкретного государства моральную «дорожную карту», следование которой могло бы избавить этот народ от бремени «коллективной вины», и тем самым еще раз мотивировал «простых россиян» вместе со всем человечеством желать сейчас не войны, а мира, который станет возможным только в случае полного восстановления территориальной целостности Украины.
Однако пусть даже Алар Карис выступал в данном случае не как идеалист, а как прагматик, все равно про озвученные им («российский народ не начинал эту войну») и Владимиром Путиным («99,9 процентов россиян поддерживают эту войну и готовы на ней погибнуть») возникает сильный соблазн сказать, что «истину стоит искать где-то посередине».
В текущий момент такие поиски истины возможны лишь в режиме высказывания аргументированных предположений, но, возможно, в самое ближайшее время исчерпывающий ответ на вопрос о реальном уровне поддержки населением России войны даст естественный ход истории. Например, в том случае, если Кремль начнет принудительно вовлекать население РФ в физическое участие в войне в невиданных доселе объемах.
Новые волны мобилизации выглядят неизбежными
В том, что Кремль имеет такие планы, сомневаться приходится все меньше, причем указывающая на высокую вероятность их выполнения информация возникает на повестке дня не только после публикации свежих разведданных или аналитических справок украинскими или западными источниками. Часто сама российская власть ведет себя таким образом, что смотрится вольно или невольно делающей соответствующие анонсы, чему вышедшее очень далеко за берега здравомыслия воскресное телеинтервью Владимира Путина может служить лишь одним из примеров.
Уже в последнюю декаду декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах создать новый армейский корпус и семнадцать новых дивизий. Западные военные аналитики отмечают, что с задачей формирования таких больших конвенциональных сил Россия может попытаться справиться только путем новой, еще более масштабной мобилизации. На фоне усиливающихся в России слухов, что вслед за периодом «скрытой мобилизации» снова последует официальный президентский указ, в соцсетях появляются и активно обсуждаются видеоматериалы, свидетельствующие о крайне суровом обращении командиров с мобилизованными, что тоже едва ли может способствовать росту среди населения РФ «патриотических настроений».
Если совсем недавно главными героями подобных видеороликов, в которых воюющие на российской стороне в Украине люди выглядят пушечным мясом, выступали все-таки осужденные, завербованные в ЧВК «Вагнера», то теперь у россиян начинают закрадываться очень сильные подозрения, что на передовую в Украине без должной поддержки выпихиваются и обычные мобилизованные, то есть недавние «добропорядочные граждане», получившие призывные повестки на общих основаниях.
Кроме того, в России растет число людей, которые начинают чувствовать себя куда более уязвимыми перед угрозой попадания на войну даже без объявления новой мобилизации. Озвученные опять-таки Сергеем Шойгу - под все те же одобрительные кивки Владимира Путина - планы по повышению призывного возраста скрывают за собой вовсе не снижающую градус милитаризму меру, поскольку главное в этих планах - увеличение не нижнего, а верхнего возрастного порога, которое даст формальные основания «забрить под ружье» мужчин старше двадцати семи и младше тридцати лет, которые имели наивность считать себя «откосившими».
Кремль видит спасение для себя в том, что может его как раз погубить
Большинство западных военных экспертов сходится во мнении, что с усилением как военной поддержки Украины, так и санкционного давления на Россию, у Кремля не останется никаких иных способов затягивать эту войну, кроме как отправить на нее уже не сотни тысяч, а миллионы находящихся сейчас «на гражданке» лиц. Причем понятно, что Кремль не имеет ни желания, ни средств осуществлять необходимые инвестиции в военное обучение этих людей, что делает их шансы на выживание на войне (и особенно - в холодное время года) минимальными. Возможно, уже в конце января-начале февраля мобилизационный маховик закрутится в России и с новой силой, и с новым охватом, практически исключающим возможность для уклонистского маневра.
Если это произойдет, такая реальность станет лучшим тестом на выявление подлинного уровня поддержки народом России завоевательных и кровавых амбиций своего - узурпировавшего власть - лидера. Конечно, если даже эта поддержка вдруг окажется крайне низкой, что выразится в ожесточенном сопротивлении людей попыткам власти отправить их на войну, это не отрекомендует в одночасье российский народ в качестве приверженца гуманизма и уважительного отношения к соседям, поскольку будет слишком уж очевидно, что этот народ стал пацифистом не из боли за соседа, а из страха за себя.
Однако даже с учетом этой очевидности, все-таки очень хотелось бы увидеть, что Алар Карис в своих надеждах на определенный уровень совестливости у российского народа окажется ближе к «правде жизни», чем Владимир Путин — в своих расчетах на присущий этому же народ уровень жертвенности, якобы мотивирующей его миллионами умирать «за царя».