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«Новости в 7» за 2 января: новогодний криминал, суд над убийцами, переработка био-отходов и «волшебный лес» в Виймси

Kanal 7
«Новости в 7» за 2 января: новогодний криминал, суд над убийцами, переработка био-отходов и «волшебный лес» в Виймси
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Полиция подвела итоги новогодних праздников. Работы у стражей порядка вновь было немало, подробнее о статистике происшествий - в нашем материале

- Короткие новости: о государственных похоронах Эдгара Сависаара и призыве Института развития здоровья отказаться от табака.

- В Маарду открылся новейший завод по переработке биологических отходов. Что из них производят и как выглядит процесс превращения мусора в полезные продукты, выяснял наш корреспондент.

- Мы привыкли, что Новый год начинается с елки. Однако в нескольких европейских столицах есть еще более красочные традиции встречи любимого праздника с миллионами различных цветов.

- Мировые новости: почему ушёл под воду ночной клуб в Белграде, от чего пострадали жители Нидерландов и дожде из игуан в США.

- Накануне Нового года в волости Виймси на короткое время открылся необычный волшебный лес, где можно было насладиться музыкой и фантастической игрой света. Заглянем в волшебный лес вместе с нашей съемочной группой, чтобы продлить праздничное настроение.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 января.

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