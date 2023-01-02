Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 января: новогодний криминал, суд над убийцами, переработка био-отходов и «волшебный лес» в Виймси
Сегодня в выпуске:
- Полиция подвела итоги новогодних праздников. Работы у стражей порядка вновь было немало, подробнее о статистике происшествий - в нашем материале
- Короткие новости: о государственных похоронах Эдгара Сависаара и призыве Института развития здоровья отказаться от табака.
- В Маарду открылся новейший завод по переработке биологических отходов. Что из них производят и как выглядит процесс превращения мусора в полезные продукты, выяснял наш корреспондент.
- Мы привыкли, что Новый год начинается с елки. Однако в нескольких европейских столицах есть еще более красочные традиции встречи любимого праздника с миллионами различных цветов.
- Мировые новости: почему ушёл под воду ночной клуб в Белграде, от чего пострадали жители Нидерландов и дожде из игуан в США.
- Накануне Нового года в волости Виймси на короткое время открылся необычный волшебный лес, где можно было насладиться музыкой и фантастической игрой света. Заглянем в волшебный лес вместе с нашей съемочной группой, чтобы продлить праздничное настроение.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 января.