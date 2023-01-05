Что будет с ценами? ⟩ Количество предложений о продаже квартир в Харьюмаа выросло в разы

В декабре 2022 года на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 4 669 квартир в Харьюмаа. По сравнению с декабрем 2021 года количество предложений о продаже квартир в Харьюмаа увеличилось на 81%. Средняя цена предложений квартир составила 3273 евро за квадратный метр, что на 19% выше, чем годом ранее, сообщает портал недвижимости KV.EE.