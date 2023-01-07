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Полиция обнаружила в квартире труп пожилого мужчины со следами насилия

Подозреваемый задержан
rus.postimees.ee
Полиция обнаружила в квартире труп пожилого мужчины со следами насилия
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня вечером в 18:15 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Аллика в поселке Ахья Пылваского уезда найден мертвым 78-летний мужчина со следами насилия.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, которого на основании собранных к настоящему времени улик подозревают в совершении преступления.

По предварительным данным, потерпевшая и подозреваемый были знакомы. Мотив преступления и другие подробности полицейские выяснят в ходе дальнейшего расследования.

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