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Полиция просит помощи в поисках 15-летней Анны-Лийзы

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Анны-Лийзы
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Анна-Лийса.
Анна-Лийса. Фото: Postimees

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летней Анны-Лийзы, сбежавшей из приюта.

Об исчезновении Анны-Лийзы сегодня в полицию сообщила сотрудница приюта.

Девочка и раньше сбегала подобным образом. Ее телефон выключен. Анна-Лийза могла остаться в компании своих сверстников в таллиннском районе Кесклинна или Мустамяэ или в окрестностях столицы в Харьюмаа.

Рост Анны-Лийзы около 165 см. У нее длинные каштановые волосы, карие глаза. На девочке может быть надета черная куртка с меховым воротником, черные брюки и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто заметит девочку, соответствующую описанию и фотографии, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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