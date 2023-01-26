Полиция просит помощи в поисках 15-летней Анны-Лийзы

Об исчезновении Анны-Лийзы сегодня в полицию сообщила сотрудница приюта.

Девочка и раньше сбегала подобным образом. Ее телефон выключен. Анна-Лийза могла остаться в компании своих сверстников в таллиннском районе Кесклинна или Мустамяэ или в окрестностях столицы в Харьюмаа.

Рост Анны-Лийзы около 165 см. У нее длинные каштановые волосы, карие глаза. На девочке может быть надета черная куртка с меховым воротником, черные брюки и белые кроссовки.