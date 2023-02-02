Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 февраля: Кая Каллас уверена в низкой инфляции, годовщина Тартуского мира, спасение озера от мусора и возрождение формата «барахолок»
Сегодня в выпуске:
- Правительственный четверг: решение о расширении полигона Сил обороны в Южной Эстонии пока не принято, украинских беженцев станут больше информировать о возможности перехать в Финляндию и почему у нас такая высокая инфляция
- Местные вести: число аварий на железной дороге в прошлом году возросло, кадры полицейской погони и какое количество диких животных нашли себе дом в эстонской столице
- Сегодня отмечается 103-я годовщина подписания Тартуского мира, положившего окончание Освободительной войне. Чем этот документ так важен для Эстонии и в каких условиях проходили переговоры в 1920-м году?
- Ужасающие кадры из Сербии, которые типичны для многих мест нашей планеты. Экологи и спасатели провели масштабную операцию по очистке озера от тысяч тонн мусора
- С миру по нитке: почему сотни тысяч европейцев вышли на протесты и неожиданный гость на горнолыжной трассе в Сочи
- Магазины вторичного использования и «блошиные» рынки снова набирают популярность. На масштабном слете букинистов и поклонников виниловых пластинок побывала наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 февраля.