«Новости в 7» за 2 февраля: Кая Каллас уверена в низкой инфляции, годовщина Тартуского мира, спасение озера от мусора и возрождение формата «барахолок»

Сегодня в выпуске:

- Правительственный четверг: решение о расширении полигона Сил обороны в Южной Эстонии пока не принято, украинских беженцев станут больше информировать о возможности перехать в Финляндию и почему у нас такая высокая инфляция

- Местные вести: число аварий на железной дороге в прошлом году возросло, кадры полицейской погони и какое количество диких животных нашли себе дом в эстонской столице

- Сегодня отмечается 103-я годовщина подписания Тартуского мира, положившего окончание Освободительной войне. Чем этот документ так важен для Эстонии и в каких условиях проходили переговоры в 1920-м году?

- Ужасающие кадры из Сербии, которые типичны для многих мест нашей планеты. Экологи и спасатели провели масштабную операцию по очистке озера от тысяч тонн мусора

- С миру по нитке: почему сотни тысяч европейцев вышли на протесты и неожиданный гость на горнолыжной трассе в Сочи

- Магазины вторичного использования и «блошиные» рынки снова набирают популярность. На масштабном слете букинистов и поклонников виниловых пластинок побывала наша съемочная группа.