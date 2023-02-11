Землетрясение в Турции: из-под завалов спасли 10-дневного младенца, общая картина бедствия чудовищна

В Великобритании объединение благотворительных организаций, которое называется Комитет по чрезвычайным ситуациям, уже на следующий день после землетрясения собрало в фонд помощи пострадавшим пожертвования почти на 40 млн долларов. Эти деньги пойдут на покупку пострадавшим горячей еды, одеял и медикаментов.

«Мы слышим истории о том, как люди выбирались из-под завалов рухнувших зданий без обуви и одежды посередине зимы, и это очень печально, - сказал председатель комитета Салех Саид, поблагодарив всех, кто пожертвовал деньги. - Но мы могли бы собрать и больше, так что, пожалуйста, жертвуйте еще, если можете».

Ситуация в Сирии

Сирийские врачи, работающие с жертвами землетрясения на севере страны, просят срочно прислать им необходимые медикаменты и оборудование.

«Пожалуйста, пожалуйста, увеличьте поставки медикаментов и обеспечьте подготовку врачей, чтобы мы могли спасти больше людей!» - говорит доктор Мохамед Хассун, по словам которого только в первый день после землетрясения в двух больницах, где он работает, скончалось более 350 человек.

«Запасы, которые у нас имеются, не покрывают нужды и 20% населения на севере Сирии», - объясняет он.