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Столтенберг: новая атака России в Украине уже началась

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Столтенберг: новая атака России в Украине уже началась
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: BBC

В НАТО необходимо увеличить производство боеприпасов, поскольку Украина использует значительно больше боеприпасов, чем альянс, способный производить с нынешними мощностями, а также опустошает запасы, сообщил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и опустошает запасы союзников, - сказал журналистам Столтенберг. - Нынешний уровень потребления вооружения в Украине значительно выше, чем наш нынешний производственный темп. Это создает напряжение для наших защитных отраслей».

Столтенберг признал, что НАТО сталкивается с проблемой, так как нынешнее время ожидания крупнокалиберной амуниции выросло с 12 до 28 месяцев.

Однако он выразил уверенность в том, что с ранее осуществленными шагами страны-участницы НАТО являются «на пути, который позволит нам как продолжать поддерживать Украину, так и пополнять свои запасы».

Столтенберг также сообщил, что новая атака России на Украину уже началась.

Руководитель НАТО также сказал, что между союзниками продолжается дискуссия о требованиях Украины по отправке современных истребителей.

Он отметил, что главным акцентом является то, чтобы украинским силам вовремя доставить необходимое количество оружия и чтобы союзники выполняли уже принятые обязательства.

«Понятно, что мы в логистической гонке, - сказал Столтенберг. - Боеприпасы, горючее и запасные части должны быть доставлены в Украину до того, как Россия может перенять инициативу в поле боя. Быстрое реагирование спасет жизни».

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