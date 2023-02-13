Столтенберг: новая атака России в Украине уже началась

«Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и опустошает запасы союзников, - сказал журналистам Столтенберг. - Нынешний уровень потребления вооружения в Украине значительно выше, чем наш нынешний производственный темп. Это создает напряжение для наших защитных отраслей».

Столтенберг признал, что НАТО сталкивается с проблемой, так как нынешнее время ожидания крупнокалиберной амуниции выросло с 12 до 28 месяцев.

Однако он выразил уверенность в том, что с ранее осуществленными шагами страны-участницы НАТО являются «на пути, который позволит нам как продолжать поддерживать Украину, так и пополнять свои запасы».

Столтенберг также сообщил, что новая атака России на Украину уже началась.

Руководитель НАТО также сказал, что между союзниками продолжается дискуссия о требованиях Украины по отправке современных истребителей.

Он отметил, что главным акцентом является то, чтобы украинским силам вовремя доставить необходимое количество оружия и чтобы союзники выполняли уже принятые обязательства.