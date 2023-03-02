Уже не первые в Европе: в Эстонии наконец-то замедлилась инфляция

В Эстонии инфляция замедлилась с 18,6 до 17,8 процента, но осталась на высокой второй позиции, следом за Латвией.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены увеличились на 0,8%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в феврале повысились на 5,6% в годовом выражении после роста на 5,3% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение январских темпов роста показателя.

Цены энергоносителей в феврале замедлили рост до 13,7% после повышения на 18,9% в январе. Цены на промышленные товары выросли на 6,8% (+6,7% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 15% после повышения на 14,1% в январе. Услуги подорожали на 4,8% (+4,4% месяцем ранее).