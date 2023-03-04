Сегодня последний день предварительного и э-голосования на выборах в Рийгикогу

Электронное голосование началось в понедельник в 9:00 и закончится сегодня вечером вместе с предварительным голосованием на избирательных участках. Избиратель еще может изменить свой отданный на электронном голосовании голос в день выборов, в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Сегодня 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 12:00 до 20:00. Избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку и может проголосовать на любом участке своего избирательного округа. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.

Для того, чтобы проголосовать на избирательном участке, при себе необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность, например паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или пенсионное удостоверение. Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В устной форме ходатайство можно предоставить сегодня по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.

На выборах в Рийгикогу территория Эстонии разделяется на 12 избирательных округов. В Рийгикогу баллотируются девять партий и 10 независимых кандидатов, всего – 968 кандидатов.

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах.