Ожидая окончательных результатов выборов в Рийгикогу, вице-мер Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) ответил на несколько вопросов Rus.Postimees.
Владимир Свет: нам не нужна коалиция ради министерских мест
– Большинство участков уже передали подсчитанные голоса. Положение Центристской партии не такое хорошее как, наверное, хотелось бы. С чем это может быть связано, почему избиратель свой выбор в этот раз немного иначе?
– Во-первых мы еще не видели результатов и давайте все-таки цыплят считать по осени в, нашем понимании после того как придут электронные голоса. Напомню, что в этот раз электронно проголосовало рекордное количество людей, больше чем на бумаге. Это означает, что мы вошли вообще в какую-то новую эру выборов. Сколько и какой партии избиратели отдали голоса электронно мы пока не знаем. Поэтому любое объяснение сейчас будет звучать по дилетантски без общей картины. В целом мы знали, что Центристская партия в этот раз не претендует на то количество мандатов, которое было в прошлый раз. Здесь есть несколько причин я думаю. Лично я считаю, что коалиция с EKRE не пошла нам на пользу, нам не пошло на пользу то, что у нас в итоге развалилась предыдущая коалиция. Второй момент – это обострение международной обстановки.
– Сейчас на Северо-Востоке немалое количество голосов получают независимый кандидат и Объединенная левая партия. Забрали ли они голоса у Центристской партии?
– Наверное часть забрали. Наверное часть голосов, которые они получили – это голоса людей, которые до этого на выборы не ходили. Я думаю, что они могут сказать огромное спасибо Кае Каллас, Лаури Ляэнеметсу и партии «Отечество», которые сделали с нарвскими памятниками то, что они сделали и так, как они сделали. Понятно, что такой серьезный раскол в Ида-Вирумаа наступил именно этим летом. Вопрос не в том, что было сделано, а как было сделано. Когда в обществе идет раскол, выигрывают радикалы. Когда общество не расколото, тогда можно говорить о существенных вопросах.
– То есть ваш бывший однопартиец Михаил Стальнухин стал серьезным конкурентом Центристской партии в этом регионе?
– Повторюсь, я думаю, что мы сможем это точно сказать когда увидим результаты нашей партии. На самом деле надо смотреть на общие цифры, сколько голосов было у центристов на прошлых выборах в Ида-Вирумаа, сколько на этих, сколько вообще пошло голосовать, смотреть на явку. Конечно да, Михаил Стальнухин, я думаю, составил серьезную конкуренцию центристскому списку, но я уверен, что он мобилизовал тех людей, которые может быть на выборы не пошли.
– Если говорить о формировании коалиции, с кем бы вы не пошли в коалицию?
– Лично я считаю, что мы не должны идти в коалицию с партией EKRE. Я считал так четыре года назад, я соответствующе голосовал на партийных советах четыре года назад, планирую делать это и в этот раз. Дальше мы должны смотреть на то, с кем мы можем реально реализовать свою программу. И проблема с партией EKRE заключается не только в эмоциональном отношении к людям – многих наших избирателей они считают людьми второго сорта, не в том, что они хотели бы вывести Эстонию из Евросоюза и НАТО. Проблема в том, что сними мы не можем реализовать основные пункты своей программы. Сможем ли мы это сделать с другими партиями, покажут коалиционные переговоры, если таковые будут. Я считаю, если наша партия не сможет вставить в коалиционный договор свои самые главные обещания, то нам нет смысла идти в такую коалицию. Нам не нужна коалиция ради министерских мест. Не ради этого мы работаем.
– Сколько мест в парламенте рассчитывает получить Центристская партия?
– Я думаю, что этот вопрос сейчас задают все. Отвечу на него политкорректно, как и подобает политику – я думаю, что мы получим от 15 до 20 мест.