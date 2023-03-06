Владимир Свет: нам не нужна коалиция ради министерских мест

– Повторюсь, я думаю, что мы сможем это точно сказать когда увидим результаты нашей партии. На самом деле надо смотреть на общие цифры, сколько голосов было у центристов на прошлых выборах в Ида-Вирумаа, сколько на этих, сколько вообще пошло голосовать, смотреть на явку. Конечно да, Михаил Стальнухин, я думаю, составил серьезную конкуренцию центристскому списку, но я уверен, что он мобилизовал тех людей, которые может быть на выборы не пошли.

– Лично я считаю, что мы не должны идти в коалицию с партией EKRE. Я считал так четыре года назад, я соответствующе голосовал на партийных советах четыре года назад, планирую делать это и в этот раз. Дальше мы должны смотреть на то, с кем мы можем реально реализовать свою программу. И проблема с партией EKRE заключается не только в эмоциональном отношении к людям – многих наших избирателей они считают людьми второго сорта, не в том, что они хотели бы вывести Эстонию из Евросоюза и НАТО. Проблема в том, что сними мы не можем реализовать основные пункты своей программы. Сможем ли мы это сделать с другими партиями, покажут коалиционные переговоры, если таковые будут. Я считаю, если наша партия не сможет вставить в коалиционный договор свои самые главные обещания, то нам нет смысла идти в такую коалицию. Нам не нужна коалиция ради министерских мест. Не ради этого мы работаем.