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Мэр Таллинна отказался от места в Рийгикогу

Уве Гнадентайх
, журналист
Мэр Таллинна отказался от места в Рийгикогу
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Михаил Кылварт
Михаил Кылварт Фото: Mihkel Maripuu

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия), добившийся очень хороших результатов на выборах, заверил в студии Postimees, что не отказался от своего прежнего решения: он не пойдет в парламент, а останется мэром.

«Я думаю, что от меня больше пользы на посту мэра», - сказал Михаил Кылварт в студии.

Помимо Кылварта, среди членов Таллиннской городской управы на выборах также добились успехов вице-мэры Владимир Свет, Вадим Белобровцев и Танель Кийк (все от Центристской партии). В состав Рийгикогу попал и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия).

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