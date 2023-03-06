Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия), добившийся очень хороших результатов на выборах, заверил в студии Postimees, что не отказался от своего прежнего решения: он не пойдет в парламент, а останется мэром.
Мэр Таллинна отказался от места в Рийгикогу
Мэр Таллинна отказался от места в Рийгикогу
«Я думаю, что от меня больше пользы на посту мэра», - сказал Михаил Кылварт в студии.
Помимо Кылварта, среди членов Таллиннской городской управы на выборах также добились успехов вице-мэры Владимир Свет, Вадим Белобровцев и Танель Кийк (все от Центристской партии). В состав Рийгикогу попал и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия).
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