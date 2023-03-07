Сиккут о переговорах с реформистами: этого ждали и избиратели

Сразу после пресс-конференции реформистов Postimees не удалось поймать председателя соцдемов Лаури Ляэнеметса, но заместитель председателя Рийна Сиккут назвала решение Партии реформ великолепным. «Избиратели также ожидали, что придет либеральное правительство», - сказала она.

Сиккут сказала, что вчера вечером соцдемы провели заседание правления, на котором они обсудили, что делать, если Партия реформ предложит начать коалиционные переговоры. По словам Сиккут, договорились, что предложение будет принято. Сразу после пресс-конференции Каи Каллас она сказала, что не знает, чтобы соцдемы договорились о новой встрече.