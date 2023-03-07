По мнению лидера Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, Партия реформ решила привлечь в новую коалицию «Ээсти 200» и Социал-демократическую партию, потому что она хочет нанести им ущерб как своим конкурентам и в какой-то момент выбросить их за борт, пишет Rus.ERR.
«Бесконечное унижение»: Мартин Хельме рассказал, что ждет «Ээсти 200» и соцдемов в коалиции с Партией реформ
«Партия реформ – это партия с двумя систематическими характеристиками. Первая заключается в том, что она использует своих партнеров. Она подобна черной вдове. Когда она была с кем-то, то это всегда действовало разрушительно на партнера по коалиции», – сказал Хельме.
По мнению лидера EKRE, нет ничего удивительного в том, что Партии реформ в либеральной части политического спектра выгодно вредить именно тем партиям, которые являются их главными конкурентами в борьбе за голоса избирателей.
Еще одна вещь, с которой, по мнению Хельме, надо считаться в случае Партии реформ – это то, что «в их ДНК заложено безграничное высокомерие», которое, как он считает, получило особый заряд энергии от результатов этих выборов.
«Правление с ними будет бесконечным унижением для их партнеров по коалиции с утра до вечера. Вот почему я не думаю, что эта коалиция долго продержится», - сказал лидер консерваторов.