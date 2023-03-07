«Бесконечное унижение»: Мартин Хельме рассказал, что ждет «Ээсти 200» и соцдемов в коалиции с Партией реформ

«Партия реформ – это партия с двумя систематическими характеристиками. Первая заключается в том, что она использует своих партнеров. Она подобна черной вдове. Когда она была с кем-то, то это всегда действовало разрушительно на партнера по коалиции», – сказал Хельме.

По мнению лидера EKRE, нет ничего удивительного в том, что Партии реформ в либеральной части политического спектра выгодно вредить именно тем партиям, которые являются их главными конкурентами в борьбе за голоса избирателей.

Еще одна вещь, с которой, по мнению Хельме, надо считаться в случае Партии реформ – это то, что «в их ДНК заложено безграничное высокомерие», которое, как он считает, получило особый заряд энергии от результатов этих выборов.