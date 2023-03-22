Получивший степень почетного доктора Рейнсалу провел лекцию в бомбоубежище в Украине

В среду утром Рейнсалу посетил Житомир, который является для Эстонии фокусным регионом в восстановлении Украины. Также министр посетил расположенный в нем политехнический университет, где удостоился степени почетного доктора, передала пресс-служба МИД.

После церемонии присвоения степени Рейнсалу провел для студентов лекцию на тему привлечения России к ответственности, которую прервала сработавшая из-за российского обстрела воздушная тревога. «Половину своей лекции я провел в бомбоубежище, меня окружали молодые украинцы, которые из-за ужасов войны уже привыкли получать образование в бомбоубежище», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу обсудил с главами местного самоуправления Житомира дальнейшее сотрудничество по восстановлению региона. По словам Рейнсалу, Эстония хочет предоставить Житомиру практическую помощь, вроде детского сада в Овруче и восстановления моста в Малине.

На прошедшей во вторник встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Рейнсалу рассказал о принятом на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе решении в течение 12 месяцев передать Украине миллион снарядов. «Это важный шаг, чтобы помочь Украине защитить себя и безопасность всей Европы, но Украине также требуется дополнительная оборонная помощь, чтобы сопротивляться продолжающейся полномасштабной агрессии России», - сказал Рейнсалу.

«В европейской безопасности не должно быть серых зон, ради стабильного мира в Европе Украина должна победить», - сказал Рейнсалу своему украинскому коллеге. Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна получить четкий и однозначный план действий по вступлению в альянс.

На встрече с Кулебой также обсуждали шаги по привлечению российских преступников к ответственности. Рейнсалу сказал, что приветствует решение Международного уголовного суда о Владимире Путине и Марии Львовой-Беловой, но для того, чтобы избежать безнаказанности, следует создать международный трибунал с мандатом от ООН.