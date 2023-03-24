Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 марта: с 1 апреля собираем биоотходы отдельно, как пригласить звезд музыки на концерт в школу, есть ли лес за деревьями?
Сегодня в выпуске:
- Что происходит на фронтах в Украине? По данным эстонской разведки, в России с 1 апреля начнется новый виток массовой мобилизации и вербовки контрактников в армию. Прочие подробности - у нашего корреспондента
- Сообщения по Эстонии: очередной сотрудник посольства России в Таллинне объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну, почему сегодня утром в центре столицы была объявлена тревога и сколько сотен миллионов евро мы все переплатили за электричество в прошлом году
- Близится новая эпоха в сфере сортировки мусора. Как подготовиться к более жестким правилам и что именно можно делать с биоотходами у себя в хозяйстве?
- Этой весной продолжится уникальный совместный проект UNESCO и Eesti Kontsert. Что сделать, чтобы в вашу школу приехали известные музыканты и диджеи, выяснял наш корреспондент
- События за рубежом: беспорядки во Франции продолжают нарастать, вандализм и уличные преступления отмечены по всей стране; землетрясение в регионе Средней Азии затронуло сразу несколько стран, есть жертвы
- Кто из нас не мечтал вырваться из городской суеты и хотя бы ненадолго очутиться в лесу? Новая выставка в столичном музее Адамсона-Ээрика не только позволит это сделать не покидая города, но и расскажет о том, как в нашей стране боролись за сохранение лесных богатств.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 марта.