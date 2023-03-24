«Новости в 7» за 24 марта: с 1 апреля собираем биоотходы отдельно, как пригласить звезд музыки на концерт в школу, есть ли лес за деревьями?

Сегодня в выпуске:

- Что происходит на фронтах в Украине? По данным эстонской разведки, в России с 1 апреля начнется новый виток массовой мобилизации и вербовки контрактников в армию. Прочие подробности - у нашего корреспондента

- Сообщения по Эстонии: очередной сотрудник посольства России в Таллинне объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну, почему сегодня утром в центре столицы была объявлена тревога и сколько сотен миллионов евро мы все переплатили за электричество в прошлом году

- Близится новая эпоха в сфере сортировки мусора. Как подготовиться к более жестким правилам и что именно можно делать с биоотходами у себя в хозяйстве?

- Этой весной продолжится уникальный совместный проект UNESCO и Eesti Kontsert. Что сделать, чтобы в вашу школу приехали известные музыканты и диджеи, выяснял наш корреспондент

- События за рубежом: беспорядки во Франции продолжают нарастать, вандализм и уличные преступления отмечены по всей стране; землетрясение в регионе Средней Азии затронуло сразу несколько стран, есть жертвы

- Кто из нас не мечтал вырваться из городской суеты и хотя бы ненадолго очутиться в лесу? Новая выставка в столичном музее Адамсона-Ээрика не только позволит это сделать не покидая города, но и расскажет о том, как в нашей стране боролись за сохранение лесных богатств.