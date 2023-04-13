Военные беженцы из Украины увеличили численность учащихся в Эстонии

В текущем учебном году в Эстонии обучается в общей сложности 238 711 школьников и студентов, что больше, чем в предыдущем учебном году за прибывших в Эстонию из Украины военных беженцев. Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики со ссылкой на блог ведомства.
169 111 учащихся получают общее образование, 25 469 - профессиональное образование и 44 131 - высшее образование. Общее количество учащихся увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом, в первую очередь за счет учащихся основной школы, которых на 5300 человек больше.
Количество школьников и воспитанников детских садов выросло в первую очередь за счет людей, бежавших в Эстонию из-за войны на Украине. В общеобразовательных школах 84,3% учащихся на постоянной основе учатся на эстонском языке и 15,7% - на другом языке обучения.
В этом учебном году детские сады посещают 68 983 ребенка, что на 2 000 больше, чем годом ранее из-за последствий войны в Украине. Это также самое большое количество детей в дошкольных учреждениях Эстонии за последние тридцать лет.
В школьной работе на постоянной основе участвуют 162 919 учащихся, на нестационарной основе - 6 192 учащихся, или 4 процента от числа получающих общее образование. 84,3 процента на стационарной основе учатся на эстонском языке и 15,7 процента на другом языке. Доля обучающихся на другом языке больше всего в Ида-Вирумаа, где она составляет 53,5 процента, в Таллинне - 28,9 процента и в Харьюмаа - 21,8 процента.