Военные беженцы из Украины увеличили численность учащихся в Эстонии

169 111 учащихся получают общее образование, 25 469 - профессиональное образование и 44 131 - высшее образование. Общее количество учащихся увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом, в первую очередь за счет учащихся основной школы, которых на 5300 человек больше.

Количество школьников и воспитанников детских садов выросло в первую очередь за счет людей, бежавших в Эстонию из-за войны на Украине. В общеобразовательных школах 84,3% учащихся на постоянной основе учатся на эстонском языке и 15,7% - на другом языке обучения.

В этом учебном году детские сады посещают 68 983 ребенка, что на 2 000 больше, чем годом ранее из-за последствий войны в Украине. Это также самое большое количество детей в дошкольных учреждениях Эстонии за последние тридцать лет.