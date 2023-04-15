В Швеции задержана россиянка по подозрению в шпионаже

В шведском Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил шведский телеканал TV4.

Задержание произошло в четверг на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem, где и работала россиянка. По сведениям телеканала, по этому делу был проведен обыск и были допрошены несколько человек - более конкретных подробностей нет. Источники телеканала отмечают, что задержание произошло по подозрению именно в промышленном шпионаже.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Финляндии, Швеции и Норвегии обострилась борьба с российской разведкой. В январе суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы.