В Швеции задержана россиянка по подозрению в шпионаже

На нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге задержана работающая на нем россиянка. Ее подозревают в промышленном шпионаже, пишет DW.
В шведском Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил шведский телеканал TV4.
Задержание произошло в четверг на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem, где и работала россиянка. По сведениям телеканала, по этому делу был проведен обыск и были допрошены несколько человек - более конкретных подробностей нет. Источники телеканала отмечают, что задержание произошло по подозрению именно в промышленном шпионаже.
После полномасштабного вторжения России в Украину в Финляндии, Швеции и Норвегии обострилась борьба с российской разведкой. В январе суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы.
Министерство иностранных дел Норвегии объявило 13 апреля о том, что высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся «деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом». Финляндия же 4 апреля вступила в НАТО. Процедуру по вступлению в НАТО продолжает и Швеция.